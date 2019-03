Covasna: Trafic parţial blocat pe DN 12, la Micfalău, în urma unui accident rutier

09:40

Faimoasa păpuşă Barbie sărbătoreşte, la 9 martie, 60 de ani. Nu are niciun rid: blondă sau brunetă, prinţesă sau pompier, păpuşa Barbie continuă să seducă copiii şi se străduieşte să rămână în tendinţe, chiar şi pe reţele sociale, potrivit AFP. "Şaizeci de ani înseamnă enorm în industria jucăriilor, unde astăzi un succes durează între trei şi cinci ani", a declarat Nathan Baynard, directorul de marketing pentru păpuşa Barbie.În pofida concurenţei în creştere, păpuşa Barbie este vândută anual în 58 de milioane de exemplare, în peste 150 de ţări, potrivit AFP. Brandul este la fel de cunoscut ca McDonalds sau Coca-Cola, a declarat Baynard în decembrie 2018, în timpul unei vizite la centrul de design al grupului Mattel, în El Segundo, o suburbie a oraşului Los Angeles, California.În total, peste un miliard de păpuşi Barbie au fost vândute de la prezentarea sa la Salonul de jucării din New York, la 9 martie 1959. Femeia de afaceri Ruth Handler (născută Ruth Mosko), care a revoluţionat industria jucăriilor prin crearea păpuşii Barbie, s-a născut la 4 noiembrie 1916, la Denver, Colorado, SUA, potrivit www.famousinventors.org.Ruth Handler a absolvit Art Center School of Design. S-a căsătorit cu Elliot Handler în 1938. Primul job al lui Ruth Handler a fost unul de secretară la studiourile Paramount, iar prima companie a cuplului Handler a fost Elzac, care se ocupa cu producerea de ambalaje de cadouri şi accesorii pentru costume. Deşi compania era una profitabilă, soţii Handler nu erau mulţumiţi şi s-au îndreptat şi spre alte domenii. Astfel, Elliot Handler şi asociatul său, Harold Matson, au creat o mică fabrică de rame (1942), căreia i-au pus numele Mattel, combinând prima parte a numelor lor (Matt şi Elliot). Mai târziu, aceştia au început să folosească deşeuri din fabrică pentru a face mobilă pentru case de păpuşi. Întrucât aceste mobile erau mai rentabile decât ramele, fabrica s-a specializat în fabricarea de jucării, primul mare succes fiind înregistrat la vânzarea unei chitare de jucărie (1947).Ruth Handler a creat păpuşa Barbie având la bază observarea comportamentului fetiţei ei în vârstă de zece ani. Handler a constatat că fiica sa preferă să se joace mai degrabă cu păpuşile sale de hârtie, în vogă în epocă, decât cu păpuşile pentru fetiţe, atribuindu-le celor dintâi roluri de adulţi. Astfel, Ruth s-a gândit să creeze o păpuşă cu corp de adult, în timp ce soţul ei se gândea că o astfel de păpuşă nu s-ar vinde. În timpul unei călătorii a cuplului în Europa, Ruth descoperă păpuşa germană Bild Lilli (care era, de fapt, o jucărie pentru adulţi, creată după personajul BD Lilli), într-un magazin elveţian. Ruth Handler aduce păpuşa acasă, îi redefineşte designul şi îi pune numele Barbie, de la fiica sa Barbara.Barbie a fost expusă pentru prima dată la Târgul de jucării din New York din 9 martie 1959, potrivit www.famousinventors.org. Păpuşa a devenit rapid un mare succes, aducându-le soţilor Handler, precum şi societăţii lor, notorietate şi faimă. Încurajaţi de succes (351.000 de exemplare au fost vândute numai în primul an), aceştia au mai creat şi un mic prieten pentru Barbie, numit Ken, după numele fiului lor Kenneth. Treptat, se adaugă şi alte personaje, "prieteni şi membri ai familiei", astfel încât o întreagă lume Barbie a luat formă. Foto: (c) Diane Bondareff/APÎntr-o serie de cărţi publicate, în anii 1960, de Random House, numele complet al păpuşii era Barbara Millicent Roberts, iar părinţii ei se numeau George şi Margaret Roberts. Familia locuia în orăşelul fictiv Willows, Wisconsin, potrivit site-ului historyofthings.com. Barbie era încă în liceu şi avea o relaţie romantică cu iubitul ei Ken Carson, personaj care a apărut pentru prima dată în 1961. Personajul Barbie a avut, de-a lungul timpului, peste patruzeci de animale de companie, inclusiv pisici şi câini, cai, panda, pui de leu şi zebră, a deţinut o gamă largă de vehicule, inclusiv remorci şi jeep-uri, a deţinut, de asemenea, o licenţă de pilot şi a fost însoţitor de zbor.Păpuşa Barbie a fost, de-a lungul timpului, Miss Barbie Astronaut (1965), Doctor Barbie (1988) sau Nascar Barbie (1998), potrivit site-ului historyofthings.com.Barbie a devenit de-a lungul anilor un punct de referinţă în lumea păpuşilor, fiind în acelaşi timp şi ţinta unor controverse şi a unor procese în justiţie. Ca urmare a criticilor potrivit cărora dimensiunile păpuşii Barbie erau nerealiste (cu sânii prea mari şi talia prea mică) şi ar conduce la complexe şi la diminuarea stimei de sine în rândul fetiţelor, la finele anilor '90 compania Mattel a ajustat dimensiunile păpuşii. Acestea au rămas însă, în continuare, departe de dimensiunile reale ale unei femei. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Ruxandra Bratu, editor online: Alexandru Cojocaru)