Dan Alexa, dezamăgit de eșecul din „Groapă”: „Am fost naivi!”

20:50

Puțini sunt însă, cei care știu cum arată mama biologică a Cristinei Ciobănașu. Astăzi, de 8 martie, interpreta personajului Ana Caragea din serialul „Fructul oprit” (Antena 1), le-a transmis public „La mulți ani” celor două mame ale ei. Frumoasa actriţă din serialul ”Fructul oprit” a fost înfiată, în urmă cu mai mulţi ani, de Regina […] The post Ea este mama biologică a Cristinei Ciobănașu! Actrița a fost înfiată de producătoarea Ruxandra Ion appeared first on Cancan.ro.