Cutremurător. Câine aruncat pe geam de la etajul 4. Patrupedul a căzut într-un pom

Din păcate, e adevărat. Vestea dispariției sale a fost făcută pe rețelele de socializare, la primele ore ale dimineții. Astăzi Iașul este în doliu. Cel mai cunoscut anticar din oraș, Dumitru Grumăzescu, s-a stins la primele ore ale dimineții. El fusese internat câteva zile în spital. Grumăzescu deținea cea mai importantă colecție dedicată lui Mihai Eminescu. […]