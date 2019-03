Valeriu Iftime trăiește periculos la lojă la înfrângerile moldovenilor: „Vroia să mă strângă de gât, să mă dea cu capul de masă!”

11:10

Dan Alexa, antrenorul principal al formației Dunărea Călărași, a declarat la finalul partidei pierdute de elevii săi în „Groapă” cu 2-0 în fțaa lui Dinamo, că rezultatul este unul mincinos după aspetctul meciului. Alexa spune că lipsa de inspirație a elevilor săi în fața porții adverse au făcut ca Dunărea să plece din Ștefan cel […] The post Dan Alexa, dezamăgit de eșecul din „Groapă”: „Am fost naivi!” appeared first on Cancan.ro.