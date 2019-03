DJ Pagal a avut un grav accident de motocicletă! Fostul logodnic al Cosminei Păsărin este în comă

12:10

Împăcare, dulce împăcare! De când au decis să își reia povestea de iubire, Cristina Ich și Alex Pițurcă sunt de nedespărțit! De exemplu, azi-noapte fiul fostului fotbalist Victor Pițurcă și-a dus iubita într-un club de fițe din Capitală, unde s-au sărutat pasional. Cei doi au fost filmați de un prieten în timp ce și-au dat […]