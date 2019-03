A murit unul dintre cei mai mari mafioți din lume!

15:00

Un câine a fost aruncat pe geam de la etajul 4, de stăpânul său, iar patrupedul a fost găsit de un vecin. Nefericitul animal se afla într-un copac și tocmai asta i-a salvat viaţa. Pompierii au intervenit pentru salvarea animalului. „Am fost solicitaţi să intervenim pentru o degajare de câine în copac. ISU Timiş a […] The post Cutremurător. Câine aruncat pe geam de la etajul 4. Patrupedul a căzut într-un pom appeared first on Cancan.ro.