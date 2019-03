Sloane Stephens, după eșecul de la Indian Wells: „Sunt undeva la mijloc, între situația lui Halep, și una mai dificilă”

23:00

Eugen Neagoe, antrenorul lui Sepsi, a fost extrem de supărat la finalul meciului cu CFR Cluj din prima etapă a play-off-ului, pierdut cu 1-3. Tehnicianul spune că victoria CFR-ului e complet nemeritată.„Plecăm învinși și cred că rezultatul e nedrept. Am început meciul de la 0-1, dar cred că am făcut un joc bun, am avut ocazii. Din păcate, am greșit la 1-1 la acea fază fixă și am primit al doilea gol. ...