Turcia: Nicio legătură între sistemul antirachetă S-400 rusesc şi securitatea SUA, afirmă Erdogan

18:40

UNPR şi-a propus să obţină peste 10% la alegerile locale şi peste 10 % la alegerile parlamentare, a afirmat sâmbătă preşedintele Uniunii, Gabriel Oprea, la Reuniunea organizaţiilor din regiunea III Sud Muntenia, desfăşurată la Piteşti."UNPR a revenit, UNPR merge mai departe! Sunt foarte încrezător! Ne-am propus să avem peste 10% la alegerile locale, peste 10% la alegerile parlamentare, să ne îndeplinim ţintele privind numărul de consilieri locali şi judeţeni, primari şi parlamentari. Acest proiect politic a luat naştere la 1 mai 2010. Un proiect construit de la zero, de interes naţional, care a menţinut echilibrul politic în România, într-o perioadă complicată pentru ţară - cu guvernarea de dreapta şi într-o perioadă în care au fost adoptate multe măsuri bune pentru români - cu guvernarea de stânga. Personal, am acţionat întotdeauna în sprijinul oamenilor angajaţi în sistemul pe care îl consider coloana vertebrală a statului - domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Probabil am deranjat, mi s-au făcut dosare politice, dar nu am renunţat niciodată la onoare. Colegii senatori au apreciat că este nedrept ceea ce mi se întâmplă şi au votat în favoarea mea, dar eu am considerat că trebuie să înfrunt singur acea situaţie. Şi m-am ridicat. UNPR merge mai departe şi va reuşi să revină la nivelul politic la care se situa atunci am fost loviţi", a declarat liderul UNPR, citat de un comunicat transmis AGERPRES.Gabriel Oprea a prezentat cu acest prilej elemente ale Programului Politic Naţional al UNPR, "Siguranţă, demnitate şi prosperitate pentru România", care se referă la restabilirea ierarhiei morale a valorilor, responsabilizarea clasei politice, asigurarea supremaţiei legitimităţii, modernizarea statului, respect şi recunoştinţă pentru români.UNPR a stabilit, în acest scop, zece obiective de ţară, precum şi câteva propuneri legislative, "ca soluţii la probleme de ordin socio-economic, cu care se confruntă românii"."Un aspect important, care trebuie reglementat se referă la favorizarea creşterii numărului de tineri care studiază. Noi propunem, în acest sens, introducerea unei deduceri suplimentare a 300 lei din venitul impozabil al familiei, astfel încât tot mai mulţi tineri, viitorul României, să poată obţine specializări profesionale. Propunem, de asemenea, creşterea pensiei sociale minim garantate de la 640 lei la cel puţin 200 euro, pentru asigurarea coşului minim de consum. Astfel, orice pensionar, cetăţean al României, se va putea bucura de o viaţă decentă. Beneficiari ai acestei măsuri vor fi peste 4 milioane de pensionari", a detaliat preşedintele UNPR.La Reuniunea organizaţiilor din regiunea III Sud Muntenia, desfăşurată la Piteşti au participat preşedinţii organizaţiilor UNPR din judeţele Argeş, Prahova, Teleorman, Ialomiţa, Dâmboviţă, Giurgiu şi Călăraşi. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Cătălina Matei, editor online: Daniela Juncu)