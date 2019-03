Cine este, de fapt, Loredana Ungureanu, tanara care l-a innebunit pe Mihai Bendeac la iUmor. Ce NU s-a spus la Antena 1

16:30

Criza de rezultate continuă la CSM București în acest an. Campioana României nu a reușit decât o remiză cu Thuringer în ultimul meci din grupele principale ale Ligii Campionilor, scor 23-23. La finalul confruntării, Oana Manea, pivotul bucureștencelor a spus că nu s-a gândit nicio clipă că victoria în acest meci nu va reveni echipei […]