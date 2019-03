Ultimă oră. Cresc pensiile pentru toţi românii. Totul e oficial!

21:20

Caz șocant în Timişoara! Un bărbat și-a aruncat pe geam, de la etajul al patrulea, câinele! Pompierii au intervenit să-l dea jos din copac. Potrivit tion.ro, se pare că bărbatul ar fi comis gestul teribil după ce a fost deranjat de animal, în timp ce dormea. Acesta a rămas într-un copac și a putut fi coborât […]