Conducerea CNAIR şi a Direcţiilor Regionale de Drumuri şi Poduri, în şedinţă cu ministrul Transporturilor

11:10

Actriţa Jennifer Aniston este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate din generaţia ei, nu doar la Hollywood, ci şi în întreaga lume. A avut înclinaţii artistice din copilărie, moştenind talentul părinţilor, amândoi actori.Rolul din serialul "Friends" i-a adus celebritatea, fiind la fel de vizionat şi acum, la peste 25 de ani de la premieră, dar are în filmografie numeroase filme de succes.***Jennifer Aniston s-a născut la 11 februarie 1969, în Sherman Oaks, California, fiind fiica actorilor John Aniston şi Nancy Dow. A locuit un an în Grecia, împreună cu familia, apoi toţi s-au mutat în New York. Avea 9 ani când părinţii au divorţat. Primele încercări în actorie au fost la 11 ani, când a intrat în Rudolf Steiner School. A început să se pregătească ca studentă la actorie la New York's School of Performing Arts.În 1987, după absolvire, a apărut în producţii de pe Broadway - "For Dear Life", "Dancing on Checker's Grave". În 1990, a jucat primul rol în televiziune, în seria "Molloy". A apărut apoi în "The Edge" (1992), "Ferris Bueller" (1990) şi "Herman's Head" (1991). Odată cu succesul din serialul "Friends" (1994), Jennifer a devenit foarte cunoscută, potrivit site-ului imdb.comDin filmografia actriţei amintim: "Picture Perfect" (1997), "Rock Star" (2001), "Along Came Polly" (2004), "Rumor Has It..." (2005), "The Break-Up" (2006), "Marley & Me" (2008), "The Bounty Hunter" (2010), "The Switch" (2010), "Just Go with It" (2011), "Horrible Bosses" (2011), "Wanderlust" (2012), "We're the Millers" (2013), "Horrible Bosses 2" (2014), "Office Christmas Party" (2016).***John Aniston s-a născut la 24 iulie 1933 în Creta, Grecia, numele real fiind Yannis Anastassakis. Şi-a schimbat numele de familie când s-a mutat la New York. Este cunoscut publicului din filmele "Days of Our Lives" (1965), "Search for Tomorrow" (1951), "Journeyman" (2007). A jucat în peste 40 de producţii teatrale între care şi cea care reprezintă debutul lui pe Broadway - musicalul "Little Mary Sunshine" şi producţia semnată de Arthur Miller, "Death of a Salesman", precizează imdb.com. Foto: (c) daysofourlivesfans/facebook.comA absolvit Penn State University, licenţă în Theater Arts. A fost activ în US Navy, ca ofiţer în Panama şi apoi în rezervă cu gradul de locotenent comandor.***Nancy Dow s-a născut la 22 iulie 1936 în New York. Este cunoscută pentru rolurile din "The Wild Wild West" (1965), "The Ice House" (1969), "Mr. Terrific" (1966). A murit la 25 mai 2016, la Los Angeles, California. Foto: (c) Mother-Daughter-Friends-Memoir-ebook/.amazon.comAre descendenţe italiene, irlandeze şi scoţiene, conform imdb.com. A scris o carte despre realţia ei cu Jennifer - "From Mother and Daughter to Friends: A Memoir" (1999).În 2011 şi 2012 a avut mai multe accidente vascular-cerebrale care i-au afectat capacitatea de a vorbi şi a merge.AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: JennJoannaAniston/facebook.com