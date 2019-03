Dragnea, atac partidele din Opoziţie. Liderul PSD spune că Pro România şi PLUS au legătură cu serviciile. Ce rol ar avea Rareş Bogdan în PNL

Liderul PSD Liviu Dragnea s-a lansat, duminică, într-un atac la adresa partidelor de Opoziţie, în special Pro România, a lui Victor Ponta şi PLUS, al lui Dacian Cioloş, despre care a spus că are avea legături cu serviciile. El nu i-a uitat nici pe liberali, şi a afirmat că prezenţa lui Rareş Bogdan pe lista […] Post-ul Dragnea, atac partidele din Opoziţie. Liderul PSD spune că Pro România şi PLUS au legătură cu serviciile. Ce rol ar avea Rareş Bogdan în PNL apare prima dată în Libertatea.ro.

