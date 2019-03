Mara Bănică a spus dieta care a ajutat-o să slăbească 15 kilograme. Este simplu de ținut

09:20

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat, prin intermediul unui comunicat, că Ambasada României la Paris are în atenție cazul celor două persoane de cetățenie română decedate la data de 8 martie 2019, în Paris, Republica Franceză. „Imediat dupã semnalarea cazului de către autoritățile locale, reprezentanții misiunii diplomatice au făcut demersuri în vederea identificării și notificării familiei. […] The post Anunțul făcut de MAE despre Lucreția și Mariana, cele două gemene din București care s-au sinucis la Paris appeared first on Cancan.ro.