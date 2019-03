Dragnea: Hellvig şi Iohannis îl bagă pe Rareş Bogdan în curtea PNL ca să ia partidul

11:40

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, scrie duminică, pe pagina sa de Facebook, că Guvernele PSD-ALDE acţionează "parcă după un plan elaborat de inamici ai Romaniei" cu scopul de a pune "pe butuci" economia ţării şi adaugă că PNL va uza "de toate armele din dotare" pentru a împiedica constituirea Fondului Suveran de Investiţii şi Dezvoltare, care nu reprezintă altceva decât "o puşculiţă de partid a PSD şi ALDE, alimentată din banii românilor"."Blocarea proiectelor mari de infrastructură de transport, blocarea investiţiilor publice, distrugerea sistemului financiar-bancar, distrugerea sectorului energetic, punerea în dificultate a sistemelor de comunicaţii, naţionalizarea pilonului 2 de pensii, jefuirea companiilor româneşti, aruncarea în aer a finanţelor publice locale, provocarea unor dezechilibre economice grave, descurajarea investiţiilor private româneşti şi străine, izolarea Romaniei pe plan internaţional, alungarea efectivă din ţară a sute de mii de români, prăbuşirea autorităţii instituţiilor statului român, blocarea achiziţiilor publice din domeniul apărării, subfinanţarea serviciilor de informaţii (care apără România de ameninţările tot mai mari la adresa siguranţei naţionale) sunt acţiuni care nu mai par să fie rodul întâmplării, ci al unei premeditări care ascunde intenţii ostile la adresa României", afirmă Orban.Cât despre Fondul Suveran de Investiţii şi Dezvoltare, liderul liberal susţine că noua tentativă a Guvernului de înfiinţare acestuia este "printre cele mai periculoase lovituri"."După ce am reuşit să îl blocăm un timp prin atacul la Curtea Constituţională, guvernul revine cu un nou proiect. Aşa zisul fond suveran este de fapt o megaescrocherie prin care se urmăresc mai multe obiective: punerea sub controlul politic al lui Dragnea a celor mai importante şi profitabile companii româneşti cu capital majoritar de stat; obţinerea de bani sub formă de împrumut, girând cu acţiunile companiilor; folosirea acestor bani pentru nişte investiţii decise politic; scoaterea de sub legislaţia europeană din domeniul achiziţiilor a tuturor contractelor care se vor încheia, pentru a hrăni clientela politico-economică a PSD-ALDE cu bani publici fără niciun control din partea instituţiilor statului; preluarea ostilă a acestor companii româneşti de către nişte clienţi obscuri ai actualei puteri, ca urmare a imposibilităţii de restituire a împrumuturilor etc. PNL va uza de toate armele din dotare pentru a împiedica constituirea acestui fond, care nu reprezintă altceva decât o puşculiţă de partid a PSD şi ALDE, alimentată din banii noştri, ai cetăţenilor români", mai afirmă Ludovic Orban. AGERPRES/(AS-autor: Sorin Peneş, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)