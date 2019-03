ARSENAL - MANCHESTER UNITED, liveTEXT, FOTO + VIDEO ACUM » Duel tare pentru Champions League între Arsenal și Manchester United

17:00

New York City, formația lui Alexandru Mitriță, joacă azi, de la ora 21:00, contra lui DC United, într-o partidă din etapa a doua din MLS. Partida nu e televizată în România, dar va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro.live de la 21:00 » New York City -DC UnitedClick AICI pentru liveTEXTDupă 2-2 în prima etapă cu Orlando City, New York City speră să obțină azi prima victorie din noul sezon de MLS. ...