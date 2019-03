Fanii lui Justin Bieber sunt în stare de șoc! Artistul a anunțat de ce boală suferă

12:10

La aproape două săptămâni de la crima înfiorătoare din Buzău, în urma căreia Daniela Valentina Nica a murit, s-a aflat drama cutremurătoare a celui care i-a devenit călău. Despre familia lui Cosmin Dan unii cunoscuți spun că ar fi blestemată. După ce a fost arestat pentru uciderea fostei iubite s-a aflat în ce vilă luxoasă […] The post Drama cutremurătoare a criminalului din Buzău s-a aflat! Cosmin locuia într-o vilă luxoasă appeared first on Cancan.ro.