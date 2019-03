Viitorul ginere al lui Gigi Becali are grave probleme penale. ”Prințișorul Dobroeștiului” riscă 3 ani de închisoare! Motivul…

16:10

Ministerul Afacerilor Externe informează că autoritățile etiopiene nu au notificat ambasada cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele implicate în accidentul aviatic din Etiopia, iar la nivelul misiunii diplomatice nu s-au înregistrat solicitări de asistență consulară. "Ambasada României la Addis Abeba urmăreşte îndeaproape evenimentele legate de accidentul aviatic produs la data de 10