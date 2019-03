EFEMERIDE ASTRONOMICE - 11 martie

21:00

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat duminică, la Buzău, că vrea să vadă de la Liviu Dragnea "declaraţiile pe propria răspundere ale conducerii PSD care să spună că nu au colaborat cu Securitatea niciodată şi n-au colaborat cu servicii de informaţii din ţară şi din străinătate", altfel acuzaţiile lui rămân "vorbe în pustiu"."Liviu Dragnea, Sebastian Ghiţă, ceilalţi care se plimbă de câţiva ani de zile pe la instituţiile de forţă şi pe la serviciile de care vorbesc acum şi cu care au avut treabă, nu găsesc altă scuză decât să acuze ceea ce fac ei în partid spre ceilalţi. Înainte de toate, vreau să văd de la Liviu Dragnea declaraţiile pe propria răspundere ale conducerii PSD care să spună că nu au colaborat cu Securitatea niciodată şi n-au colaborat cu servicii de informaţii din ţară şi din străinătate. Asta am făcut noi la PLUS, toţi cei din conducere, în frunte cu mine, asta trebuie să o facă şi ei", a afirmat Dacian Cioloş într-o conferinţă de presă.Totodată, Cioloş a susţinut că Liviu Dragnea "nu are altceva ce să vândă decât poveşti"."Asta au făcut de când au ajuns la guvernare, au atacat justiţia, au atacat statul român ca să îşi rezolve problemele, România începe să devină tot mai mult un stat controlat de un partid. Vreau să-mi arate Liviu Dragnea unde este bunăstarea în buzunarul românilor şi în mâna cui este buzunarul românilor de un an şi ceva. Faptul că Dragnea se duce doar prin sud unde are gardă pretoriană care îl înconjoară şi stă ascuns pentru că nu are curajul să iasă în piaţa publică în faţa românilor să dea explicaţii, arată halul în care a ajuns Dragnea în fruntea PSD-ului", a mai spus Cioloş.Liderul PLUS a mai punctat faptul că, momentan, prioritatea formaţiunii pe care o conduce sunt "românii care cred că România poate să stea demnă în UE"."Dragnea nu ştie ce vrea de fapt, ba este european, ba vrea un colţişor pentru România. O să aibă dânsul un colţişor pentru dânsul mai încolo un pic, deocamdată pe noi ne interesează cum facem să stopăm ciuma asta care duce România la sapă de lemn, prioritatea noastră sunt românii care cred că România poate să stea demnă în Uniunea Europeană", a mai precizat Cioloş. AGERPRES / (A - autor: Dorin Ivan, editor: Irina Poenaru, editor online: Daniela Juncu)