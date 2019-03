Subiecte Simulare Evaluarea Nationala 2019 date de Ministerul Educației

16:40

Momente demne de o telenovelă, în Iași, acolo unde un preot a fost nevoit să îndure multă rușine după ce soția lui l-a prins cu amanta. Soţia preotului Flavian Duduman i-a găsit pe cei doi amorezi în apartament, însă pentru că bărbatul refuzase să deschidă uşa, femeia a sunat la pompieri ca să o spargă!