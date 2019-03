Ce a postat Simona Halep pe Facebook la ora 06.55 dimineața, după ce a învins-o pe Kateryna Kozlova și s-a calificat în optimi la Indian Wells

16:50

Simona Halep pare a avea o misiune uşoară în turul trei de la Indian Wells, acolo unde o va întâlni pe Kateryna Kozlova, o sportivă de 25 de ani din Ucraina, care a fosr prinsă dopată. În urmă cu patru ani, Kozlovei a fost descoperită pozitiv la DMAA (Dimethylamylamine) şi a fost suspendată un an.