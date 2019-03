A scris istorie la Arsenal dar îşi doreşte eliminarea tunarilor din Europa League: ”Sper să se califice Rennes în runda următoare”

21:40

Alegere ciudată a organizatorilor de la Indian Wells! În pauza dintre gameuri din setul secund, la 7-6/3, 1-2, pentru Simona Halep în meciul cu Kateryna Kozlova, din turul secund al turneului american, oficialul însărcinat cu întreţinerea atmosferei a mizat pe o surpriză. În boxe s-a auzit hitul lui Joe Cocker, You Can Leave Your On, care face parte din coloana sonoră a filmului care a spart boxofficeul în anii 80, 9 săptămâni şi jumătate, cu Mickey Rourke şi Kim Basinger. Apărut în 1972 şi refă...