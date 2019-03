Bărbați răpiţi de indivizi înarmaţi dintr-un autocar, în Mexic. Nu se știe nimic de soarta lor

18:30

Loteria Română a organizat noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, duminică, 10 martie, după ce la ultimele trageri loto de joi Loteria Romana a acordat 13.974 de câștiguri, in valoare totala de 694.549,29 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de […] Post-ul Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 10 martie 2019. Care sunt numerele câștigătoare apare prima dată în Libertatea.ro.