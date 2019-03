Doliu în lumea politică! A murit președintele Ionescu Moțet

18:50

Anton Hrnko, un parlamentar slovac în vârstă de 64 de ani, a făcut anunțul trist că și-a pierdut soția și cei doi copii în tragedia aviatică din Etiopia. Un zbor al companiei Ethiopian Airlines, care se îndrepta spre capitala Nairobi, s-a prăbușit duminică dimineață, având 149 de pasageri la bord și opt membri ai echipajului, […] The post Un parlamentar și-a pierdut soția și cei doi copii în tragedia aviatică din Etiopia appeared first on Cancan.ro.