VREMEA 11 martie. Zonele în care vântul va fi puternic. Cod PORTOCALIU în trei judeţe

Manifestaţiile au fost organizate după ce camera inferioară din Parlamentul rus a aprobat o lege care împiedică traficul de internet din Rusia să treacă prin servere din alte state, relatează France 24. 35 octies • The big crowd in #Moscow shouted that the idea of a #Russia n sovereign internet is related to the concepts of censorship and state-control. pic.twitter.com/tucP8F3jJc — MrRevinsky (@Kyruer) March 10, 2019 Mişcarea a fost catalogată de critici ca o tentativă de control a conţinutului...