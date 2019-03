Jianu (CNIPMMR): Casele de marcat electronice sunt complet inutile, dacă nu se rezolvă problemele serverelor ANAF

11:30

''Captain Marvel'', primul film din universul Marvel consacrat unei supereroine, a preluat conducerea box-office-ului nord-american, cu încasări de 153 de milioane de dolari, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP.După succesul repurtat de ''Black Panther'', care a avut încasări de 202 milioane de dolari în primul weekend pe marile ecrane în 2018, ''Captain Marvel'' este dovada că diversitatea poate aduce şi succes comercial în sălile de cinema.Filmul o are în rolul principal pe Brie Larson, actriţă care a obţinut premiul Oscar în 2016, pentru interpretarea din ''The Room''. Personajul său, Carol Danvers, alias Carol Danvers, este o femeie-pilot de elită, a cărei aeronavă intră în coliziune cu o navă extraterestră. În urma acestui incident, protagonista capătă puteri supranaturale. Foto: (c) Mario Anzuoni / REUTERSPe afişul peliculei mai figurează actorii: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Annette Bening şi Jude Law.Filmul a fost regizat de Anna Boden şi Ryan Fleck.La o distanţă considerabilă faţă de prima poziţie, se află ''How to Train Your Dragon: The Hidden World'', cu încasări de 14,7 milioane de dolari, o animaţie produsă de studiourile DreamWorks, care îi reuneşte pentru a treia şi ultima oară pe tânărul viking Hiccup şi pe dragonul său, Toothles. Foto: (c) Mario Anzuoni / REUTERSUltimul loc de pe podiumul box-office-ului este ocupat de ''A Madea Family Funeral'', cel de-al nouălea şi ultimul episod din saga ''Madea'', care o are drept protagonistă pe sexagenara Mabel ''Madea'' Simmons, foarte populară în America de Nord, dar aproape necunoscută în alte părţi ale globului. Pelicula a obţinut încasări de 12,1 milioane de dolari.Pe cel de-al patrulea loc în clasament se află ''The Lego Movie 2: The Second Part'', cu încasări de 3,8 milioane de dolari, care a devansat ''Alita: Battle Angel'', cel mai recent film de animaţie produs de Fox, la scenariul şi producţia căruia a contribuit James Cameron, care a vândut bilete în valoare de 3,2 milioane de dolari.Lista box-office-ului este completată de următoarele pelicule:6. ''Green Book'' (2,5 milioane de dolari în acest weekend)7. ''Isn't It Romantic'' (2,4 milioane de încasări în acest weekend)8. ''Fighting With My Family'' (2,2 milioane de dolari încasări în acest weekend)9. ''Greta'' (2,2 milioane de dolari încasări)10. ''Apollo 11'' (1,3 milioane de dolari)AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)