ŞTIRILE AMIEZII BUCUREŞTI - 11 MARTIE

Ultimul marangoz din Delta Dunării cu diplomă emisă de autorităţile române, Ivan Ivanov, în vârstă de 64 de ani, din Tulcea, speră ca operatorii turistici să revină la bărcile din lemn, în defavoarea celor din fibră de sticlă."Dorinţa mea cea mai mare este să se revină la bărcile din lemn, pentru că bărcile din fibră au distrus Delta Dunării. Am lucrat 15 ani şi bărci din fibre, dar astea sunt de zece ori mai toxice decât bărcile din lemn", a declarat, pentru AGERPRES, Ivanov.El a mai spus că bărcile din lemn se cer foarte mult la export, însă nu mai sunt marangozi care să le construiască."Nu mai există niciun marangoz cu diplomă. Pe diploma mea scrie 'marangoz călăfătuitor'. Din 1969 până în 2015, am lucrat numai bărci. Singura şcoală de marangozi a fost în 1954 şi am fost acolo cu alte vreo 15 persoane. În 1972, la şantierul naval, cu derogare de la Ministerul Muncii, a mai fost o şcoală de nouă luni cu teorie şi practică pentru vreo nouă persoane", a menţionat Ivanov.Cea mai dificilă barcă pe care a realizat-o a fost pentru Discovery, proiect la care a lucrat aproape trei săptămâni fără să ştie scopul bărcii. "Era o barcă rotundă şi am aflat după trei săptămâni de la translator că era pentru Discovery. (...) Directorul muzeului din New York m-a întrebat când i-am dat o machetă câte cuie am bătut cât timp am făcut bărci. Dacă facem un pod de la Tulcea până la New York, merg pe podul din cuie până în America, atâtea cuie am bătut. Aşa şi cu întrebarea asta câte bărci am făcut. Nu ştiu numărul, dar au fost multe, foarte multe", a mai spus Ivan Ivanov.El şi-a amintit că a început să lucreze bărci din lemn la vârsta de 13 ani şi jumătate, atunci când, cu acordul părinţilor, a renunţat la şcoală."Eram copil şi mergeam la Dunăre să fac baie. Era un hangar şi în fiecare zi îmi lipeam nasul de geam şi mă-ntrebam când o să ajung să fac şi eu o barcă. Mi-a fost frică să lucrez la circulare. Erau maşini care aveau 5.000 de turaţii pe minut şi-mi era teamă că o să mă rănesc şi, dacă o să mor, n-o să ajung să devin un marangoz de elită", a menţionat Ivanov.Din anul 2015, pe fondul unor probleme de sănătate, Ivan Ivanov nu mai lucrează bărci din lemn, dar marea lui mândrie este că băiatul lui, în vârstă de 40 de ani, a învăţat meseria de marangoz de la el. AGERPRES/(A, AS-autor: Luisiana Bîgea, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)