Izsak Balazs (CNS): Guvernul să renunţe la sărăcirea artificială a ţinutului secuiesc

Cântăreţul britanic Elton John îşi va lansa în luna octombrie "prima şi singura autobiografie", un volum despre care starul britanic a spus că reprezintă o carte ce "va spune adevărul" despre viaţa sa, informează iheart.com."Viaţa mea a fost o extraordinară călătorie într-un montagne-russe şi acum sunt pregătit să vă spun povestea mea, cu propriile mele cuvinte", a anunţat starul britanic într-un mesaj video publicat pe contul lui oficial de Twitter, vineri, 8 martie. My life has been one helluva roller coaster ride and I’m now ready to tell you my story, in my own words. My first and only official autobiography will be released October 2019. Pre-order at: https://t.co/Rr7Gge5r7b #EltonJohnBook pic.twitter.com/FP5KM8ikxI— Elton John (@eltonofficial) March 8, 2019Artistul a mai spus în aceeaşi înregistrare că multe cărţi au fost scrise despre el, dar niciuna nu a fost "cu adevărat exactă"."Abia aştept să vedeţi ceea ce am de spus eu însumi despre viaţa mea", a încheiat artistul britanic.Elton John a dezvăluit planurile sale despre publicarea unui volum de memorii în urmă cu doi ani. Atunci, el a dezvăluit că scrisul reprezintă o experienţă "cathartică" pentru o persoană ca el, care a avut tendinţa de a privi mereu spre înainte, spre "următorul concert sau următorul proiect creativ".Titlul autobiografiei lui Elton John nu a fost deocamdată anunţat.Cartea va fi publicată pe 15 octombrie de editura Henry Holt & Colt, deţinută de grupul editorial Macmillan.În această perioadă, Elton John se află la mijlocul turneului său de adio, intitulat "Farewell, Yellow Brick Road". Turneul a început în septembrie 2018, include 300 de concerte şi se va încheia în anul 2021.Un film biografic inspirat din viaţa şi cariera cântăreţului Elton John, intitulat "Rocketman" şi cu Taron Egerton în rolul principal, va fi lansat în luna mai. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dădârlat)