Celine Dion nu se mai opreşte din slăbit. Fanii sunt îngrijorați de cum arată artista

Postul Paștelui 2019 (Postul Mare) începe luni, 11 martie și durează până în data de 7 aprilie. În 2019, Paștele ortodox pică duminică, 8 aprilie. Paștele catolic va fi pe 1 aprilie, anul acesta. Postul Paștelui durează 40 de zile, fiind cel mai lung din an. La această perioadă se adaugă și Săptămâna Patimilor (Săptămâna […]