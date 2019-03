Şi-a tatuat cuvântul BLESTEMATĂ pe faţă: Voiam să fiu sigură că nimeni nu îmi va oferi un job normal

16:10

"Şi eu îi sprijin pe magistraţi cu toate puterile mele. Nu văd de ce nu i-aş sprijini. Nu am făcut absolut nimic împotriva magistraţilor, nici eu, nici PSD. Am sprijinit magistraţii, pensiile. Eu am spus şi spun în continuare că voi face tot ce ţine de mine pentru ca judecătorii din România să ajungă la un nivel de decizie care să nu mai fie afectat de niciun protocol secret, de niciun şantaj. Am văzut aceste afirmaţii dar nu au acoperire. Care justiţie să fie subordonată?", a declarat luni Livi...