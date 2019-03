Carne expirata de 1 an, gasita in restaurantele de fite din Timisoara. De ce tin inspectorii OPC secret numele localurilor amendate

Carne expirata si de un an de zile indesata in congelatoare sau fleici tinuta in galeti de vopsea lavabila. Asta au gasit inspectorii OPC in cadrul controalelor efectuate in Timisoara in ultimele doua saptamani

