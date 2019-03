PLAY-OFF // Aluzii de blat ale lui Nicușor Bancu: „Sepsi n-a făcut nimic când a jucat cu CFR Cluj, sper să fie la fel și cu noi!”

16:30

Iosif Rotariu, 57 de ani, a vorbit azi la GSP Live despre marele regret al carierei sale: acela că a pierdut Mondialul american din 1994, deși avea doar 32 de ani. „Fotbalistic, regret că am mers la Galatasaray. Regret prin prisma faptului că am pierdut multe meciuri la națională. Eram într-o formă bună, veneam la națională, iar apoi am avut o hernie de disc care m-a ținut departe de teren. ...