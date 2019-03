Secretul Anastasiei Lazariuc: are o slăbiciune pentru… ”Bietul stomac mestecă și mestecă!”

12:30

Bianca Drăgușanu este posesoarea unui trup perfect, vedeta petrece timp aproape în fiecare zi în sala de sport, iar alimentația este una echilibrată. Ultima ei apariție i-a alertat pe fani, îmbrăcată într-o rochie mulată și cu un decolteu generos, blondina s-a dat de gol cu urmele de pe sâni. Bianca Drăgușanu și-a arătat silicoanele cu […] The post Bianca Drăgușanu, mușcată de sâni? Imagini șocante cu blondina appeared first on Cancan.ro.