Motivarea CCR pe protocoalele SECRETE: Sunt în afara ordinii constituţionale. SRI NU are atribuţii judiciare

19:20

Câteva zeci de magistraţi au ieşit, luni seară pe scările Palatului de Justiţie din Bucureşti, purtând în mâini coli pe care au imprimate mesaje precum „Stop ordonanţelor date peste noapte", "We share the same values/ RO belongs in EuROpe" şi "Independent Magistrates = Independent Europe". "Protestul nostru continuă pentru că noi lucrăm pe baza unor principii şi a unor valori. Ele nu se schimbă. Uneori se schimbă modalităţile de manifestare, dar în acest moment anumite reguli care caracterizează...