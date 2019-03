IOHANNIS, cuvinte grele adresate PSD: ”Să plece!”

Președintele României, Klaus Iohannis, a lansat, luni, un atac extrem de dur la adresa guvernarii PSD. "Cand guvernezi, in primul rand o faci pentru tara, nu pentru tine. Daca PSD nu e capabil sa respecte acest principiu, si dovedeste in fiecare zi ca nu este, sa plece de la guvernare!", a spus seful statului. Totodata, Iohannis a anuntat ca a decis sa promulge Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. "Romanii au tot dreptul sa stie cum stau lucrurile in realitate cu bugetul. Desi avea obligatia legala sa finalizeze si sa trimita bugetul in Parlament cel tarziu pana in 15 noiembrie 2018, guvernul PSD nu a fost in stare sa faca asta. A fost trimis Parlamentului abia in februarie, cu o intarziere de 3 luni. Asa ca sa nu mai tipe PSD la televizor ca cineva le intarzie bugetul. Declaratiile mincinoase si fuga de responsabilitate nu pot ascunde evidenta: PSD e unicul vinovat de situatia in care ne gasim si de faptul ca, la jumatatea lunii martie, nu avem buget. Dupa ce a intarziat inadmisibil de mult, Guvernul pesedist nu a fost capabil nici macar sa vina cu un buget realist, axat pe prioritatile Romaniei, ci a propus ceea ce am numit 'bugetul rusinii nationale'. E drept ca este un buget foarte bun pentru cresterea prosperitatii PSD-ului, dar nu a Romaniei. Veniturile bugetului de stat sunt supraevaluate si incerte, in timp ce cheltuielile arata o preocupare vadita pentru finantarea partidului si a clientelei sale - vorbesc, desigur, de partidul PSD - si nu pentru asiguraea bunei functionari a statului in beneficiul cetateanului. Sunt acestea cateva din motivele pentru care am retrimis bugetul in Parlament", a spus Klaus Iohannis. "Ma adresez parlamentarilor, tratati cu seriozitate reexaminarea Legii bugetului de stat, corectati lucrurile pana nu este prea tarziu, faceti un buget realist pentru dezvoltarea tarii, nu pentru bunastarea PSD-ului", a mai spus Iohannis. "Astazi este ultima zi a termenului de promulgare pentru Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019. Desi nu stim ce va face Guvernul cu Legea plafoanelor, lege declarata neconstitutionala, atat de prost a lucrat PSD-ul, apoi ce va face Parlamentul cu Legea bugetului de stat pe 2019, am decis, deci, sa promulg Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Pensionarii nu trebuie sa sufere iar din cauza incompetentei si indiferentei PSD-ului. Daca legea nu ar fi promulgata acum, pensionarii ar fi direct afectati pentru ca orice noua intarziere blocheaza acordarea unor drepturi sociale, cum ar fi biletele de tratament balnear", a anuntat seful statului. "In aceslai timp, reiau solicitarea catre Guvern si Parlament: asigurati-va ca sumele necesare pentru plata integrala a pensiilor pe anul 2019 sa fie prevazute in buget. Asigurati-va ca finantarea acestor cheltuieli se face cu respectarea legii, adica sumele corect calculate sa fie incluse in buget in totalitate si aprobate prin lege pe o perioada de un an. Calculele arata ca lipsesc cca. 1,4 miliarde de lei pentru acoperirea in integralitate a pensiilor pe anul 2019. Practica de completare a sumelor la rectificari sau orice alte artificii contabile marca PSD nu mai reusesc sa convinga pe nimeni. Atrag atentia ca practica recenta a guvernului de a majora pensiile abia in septembrie e un alt mod pesedist de a vinde oamenilor iluzii. Cresterea pensiilor ar fi trebuit si ar fi putut sa se produca mult mai devreme, potrivit prevederilor legale referitoare la indexarea cu rata inflatiei si cresterea reala a salariului mediu brut din anul anterior, astfel incat pensionarii sa nu sufere din cauza scaderii puterii de cumparare a banilor. Repet ca sa se inteleaga bine: pensiile se puteau creste mult mai repede decat asa cum vrea PSD, adica de la 1 septembrie. Cu alte cuvinte, din punct de vedere legal si fara nicio interventie din pix a PSD, pensionarii ar fi avut dreptul la cresterea pensiilor cu mult mai devreme. Cum si copiii ar fi putut primi alocatiile majorate cu 1 martie, daca PSD si-ar fi dorit cu adevarat acest lucru. Guvernarea PSD a esuat, iar cei care vor plati pentru a acoperi dezastrul produs sunt cetatenii. Tocmai categoriile sensibile, precum pensionarii, vor fi cele mai afectate de spirala cresterii pensiilor, inflatia galopanta, lipsa investitiilor in sanatate. Din cauza PSD, dezvoltarea Romaniei in ultimii ani a ramas mult in urma si rezultatele se vad. Este culmea esecului sa nu reusesti sa aduci dezvoltare prin investitii majore in spitale, autostrazi, scoli, intr-o perioada in care economia creste si oportunitati exista", a mai spus Iohannis.

