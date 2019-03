FCSB - VIITORUL 1-2 // Mihai Teja are un mesaj clar pentru Dragoș Nedelcu: „Atunci când joci la Steaua trebuie să dai mai mult” + Debutantul Iulian Cristea l-a impresionat

23:10

FCSB a pierdut pe teren propriu cu Viitorul, 1-2, într-un meci în care golul victoriei a fost marcat de Ianis Hagi din penalty.Fundașul stelist Romario Benzar l-a criticat dur pe arbitrul Radu Petrescu după penalty-ul dictat în minutul 60, la duelul cu Lyes Houri (Detalii AICI).„Am început prost meciul. Am ratat multe ocazii și cei de la Viitorul au marcat. După aceea am revenit, am egalat, dar a venit acel penalty inventat de Radu Petrescu. ...