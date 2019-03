Incendiu devastator în Arad. Un bărbat a murit ars de viu, iar alte două persoane au ajuns la spital

16:50

Ministerul Educației a publicat, luni după-amiază, modelele de subiecte și baremele de corectare pentru simularea la Limba și literatura română – Evaluarea Națională. Proba a fost susținută de peste 300.000 de elevi de clasa a VII-a și a VIII-a. Reprezentanții Ministerului Educației au publicat, pe site, modelele de subiecte, precum și baremele de corectare pentru […]