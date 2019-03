Venezuela: Rusia şi Cuba în vizorul criticilor SUA pentru sprijinul acordat lui Nicolas Maduro; Havana reacţionează

07:40

Yehudi Menuhin a fost artistul care credea că muzica sa este literalmente o formă de vindecare umană, prin care fiecare ar putea face pace cu sine însuşi.Despre instrumentul care l-a consacrat, muzicianul spunea că: "Vioara, prin claritatea senină a sunetului său, ne ajută să ne păstrăm în bătaia vântului, ca o lumină în noapte, o busolă în furtună, ne arată o cale spre un rai de sinceritate şi respect", notează site-ului oficial Yehudi Menuhin (www.menuhin.org).Marele violonist s-a născut la New York, la 22 aprilie 1916. Primele sale lecţii de vioară le-a luat în 1921, cu Sigmund Anker (cu o durată de doi ani). În acelaşi an a susţinut primul spectacol la un concert al elevilor.În 1925 a avut primul său recital (cu Louis Persinger la pian, al cărui discipol devenise din 1923), la San Francisco.Concertul de debut (Simfonia spaniolă, de Édouard Lalo) l-a susţinut în 1926, la Manhattan Opera House, cu Orchestra din San Francisco condusă de Louis Persinger. În acest an a plecat, pentru prima dată, împreună cu familia în Europa.Despre începutul carierei sale de muzician, Menuhin spunea: "Când am început era instinct pur. Am avut îndemânarea, darul, voinţa" (www.menuhin.org).În anul următor (1927), Yehudi Menuhin a susţinut două concerte la Paris cu Orchestra Lamoureux condusă de Paul Paray (Simfonia spaniolă şi Ceaikovski - Concertul pentru vioara). Acum începe să studieze cu violonistul şi compozitorul român George Enescu. Foto: (c) AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICAYehudi Menuhin a studiat la Paris şi în România cu violonistul şi compozitorul George Enescu, care a influenţat profund stilul său de interpretare şi care i-a fost prieten pe tot parcursul vieţii, potrivit www.britannica.com. Foto: (c) AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICACa adolescent a susţinut multe concerte în diferite locuri, câştigând admiraţia atât pentru competenţa sa tehnică cât şi pentru interpretarea muzicală. Mai târziu, în cariera sa concertistică, criticii au acuzat anumite probleme tehnice în execuţie, însă, chiar şi aşa, Menuhin a fost întotdeauna considerat un mare muzician, care a interpretat cu mult sentiment.În 1935 a făcut un turneu mondial, care a inclus Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud şi Europa. A susţinut 110 concerte în 72 de oraşe.S-a retras din activitatea concertistică în 1936 şi a alocat studiului o perioadă de 18 luni. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Menuhin a susţinut în jur de 500 de concerte pentru trupele aliate, iar în 1945, împreună cu Benjamin Britten, compozitor, a plecat în Germania pentru a efectua o serie de concerte.S-a căsătorit cu Nola Nicholas în 1938. Au divorţat în 1947 şi în acelaşi an, Menuhin s-a recăsătorit, la Londra, cu Diana Gould.În 1959 s-a stabilit la Londra, iar în 1963 a deschis Şcoala ''Yehudi Menuhin'' pentru copiii cu talent muzical din Stoke d'Abernon, districtul Surrey. De asemenea, în cursul anilor '60, Menuhin a lărgit sfera sa muzicală şi a început colaborarea cu cele mai mari orchestre ale lumii în calitate de dirijor.În plus, a prezidat festivalurile anuale de muzică de la Gstaad, Elveţia (1957); Bath (1959-1968) şi Windsor (1969-1972), Marea Britanie. În 1966 la Bath şi în 1967 la Organizaţia Naţiunilor Unite, Menuhin a susţinut un duet instrumental cu sitaristul şi compozitorul indian Ravi Shankar. De asemenea, a interpretat şi muzică de jazz, realizând înregistrări cu violonistul Stéphane Grappelli.Yehudi Menuhin a fost un scriitor prolific. Scrierile sale includ o colecţie de eseuri - "Theme and Variations" (1972); lucrări de educaţie muzicală - "Violin: Six Lessons" (1972) şi "Violin and Viola" (1976; împreună cu William Primrose şi Denis Stevens); "The Music of Man" (1979; împreună cu Curtis W. Davis) şi o autobiografie, "Unfinished Journey" (1977, reeditată în 1997). A fost implicat şi în numeroase cauze care priveau problemele de mediu şi justiţia socială, notează www.britannica.com.A fost preşedinte al Consiliului Internaţional al Muzicii al UNESCO, ales în 1969 (pentru trei mandate succesive, până în 1975).În 1999, la 12 martie, Yehudi Menuhin a murit în spitalul Martin Luther din Berlin. AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel; editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Alexandru Cojocaru)