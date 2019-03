A ținut în ea, dar acum Misha a spus în sfârșit adevărul despre divorțul de Connect-R: „Relația mea cu Relu..”

18:10

Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) şi-ar fi găsit antrenor. Sportiva din Constanţa se va pregăti, săptămâna viitoare, alături de Daniel Dobre, om cu care a mai lucrat în trecut. Anunţul a fost făcut de Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei României de Fed Cup. Simona Halep a rămas fără antrenor în luna noiembrie […] The post Simona Halep și-a găsit antrenor. Cu cine va colabora fostul lider WTA appeared first on Cancan.ro.