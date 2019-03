Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce s-a aflat că Alex Bodi a bătut-o. Cum și-a umilit fostul iubit: „În viața mea..

18:40

Scene de o cruzime incredibilă într-o localitate din Dâmbovița. Un bărbat a fost bătut de doi consăteni până a fost lăsat lat. A fost transportat de urgență la spital, dar a murit. Totul a pornit de la o ceartă într-un bar. (VEZI ȘI: CAZ HALUCINANT ÎN DÂMBOVIȚA! UN JANDARM ȘI-A BĂTUT SOȚIA CHIAR ÎN ZIUA DE […]