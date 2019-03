Kurz critică propunerile lui Macron cu privire la UE

12:30

George Herman "Babe" Ruth a fost unul dintre cei mai apreciaţi jucători de baseball ai tuturor timpurilor. Stângaciul de 1,88 metri a făcut parte de două ori din selecţionata naţională americană "All Stars", a fost de şapte ori campion mondial şi a fost votat sportivul secolului de către Associated Press.George Herman Ruth s-a născut la 6 februarie 1895 în Baltimore, Mariland, conform site-ului oficial www.baberuth.com, în familia lui George Sr. şi Kate Ruth. Părinţii săi munceau foarte mult, astfel că tânărul George a crescut nesupravegheat, chiulind de la şcoală şi ajungând să creeze neplăceri în cartier. Pentru a avea parte de o educaţie mai strictă, părinţii l-au înscris la "St. Mary's Industrial School for Boys", o şcoală catolică având program zilnic strict şi care l-a ajutat pe viitorul sportiv să îşi dezvolte un simţ al disciplinei şi să-şi construiască o carieră. Aici a învăţat baseball de la fratele Matthias şi, pentru că excela în acest sport, a fost recomandat de către călugări lui Jack Dunn, proprietarul echipei Baltimore Orioles.Impresionat de jocul adolescentului, Dunn l-a înscris pe Ruth în echipa sa în februarie 1914, iar coechipierii l-au denumit "Jack's newest babe" ("Cel mai nou copil al lui Jack"), de unde i s-a tras şi porecla, conform aceleiaşi surse. Babe Ruth şi-a început cariera profesionistă ca aruncător şi, transferat de la Orioles la Boston Red Sox a debutat în liga superioară americană cu un câştig. După primul sezon, scorul ERA (media punctelor câştigate faţă de cele pierdute) al lui Ruth este de 1.75 iar în al doilea sezon ajunge la 2.44.În 1919, Babe Ruth este vândut la echipa New York Yankees, unde a devenit "outfielder" (apărător). Stilul de joc al lui Ruth a transformat jocul de baseball dintr-unul de uzură într-unul al scorurilor mari. Forţa aruncării sale combinată cu raportul uriaş de mingi lovite cu bâta i-au adus record după record. Spre exemplu, în 1921 a avut un record de 59 "homeruns" (mingi trimise în tribune, punct pentru echipa celui care stă "la bătaie"), 171 RBI ("runs batted in", lovituri care au dus la puncte pentru propria echipă), a marcat 177 de puncte în mod direct şi un scor al loviturilor în minge faţă de cele ratate ("slugging percentage") de .846, conform sursei citate. De asemenea, tot la categoria "slugging percentage", Babe Ruth deţine recordul pentru întreaga carieră, cu un scor de .690, conform site-ului de statistici www.baseball-reference.com.Anul 1927 îl înalţă şi mai tare pe Ruth, atunci fiind membru al "Murderers' Row", echipa cea mai bună a New York Yankees din toate timpurile, în această echipă marcând 60 de "home runs" şi ajutând-o să câştige primul titlu în toată istoria sa. Sursa foto: loc.govÎn 1936, Babe Ruth a fost ales împreună cu alţi patru jucători pentru a fi înscris în nou-înfiinţata Baseball Hall of Fame, mai menţionează www.baberuth.com. În semn de respect, echipa New York Yankees a retras tricoul cu numărul 3, numărul sub care a jucat Ruth, pe 13 iunie 1948.Babe Ruth a murit în anul 1948, pe 16 august. Sicriul cu corpul său a fost depus la Yankee Stadium iar funeraliile au avut loc două zile mai târziu, la Catedrala St. Patrick din New York. La acestea au participat peste 100.000 de persoane, conform sursei menţionate. Sursa foto: loc.govAGERPRES/(Documentare - Daniel Olteanu, editor: Marina Bădulescu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: loc.gov