Incendiu puternic la un depozit de deşeuri industriale din Timişoara. Oamenii, AVERTIZAŢI să stea în case

13:10

Hal Blaine a decedat în locuinţa sa din Palm Springs, din cauze naturale. Anunţul a fost confirmat de ginerele său, Andy Johnson. Printre cele mai cunoscute piese pe care şi-a pus amprenta se numără "Return To Sender", a lui Elvis Presley, "Strangers In The Night", a lui Frank Sinatra, "The Way We Were," a Barbrei Streisand, "Good Vibrations", a The Beach Boys, "Be My Baby", a The Ronettes, şi "Bridge Over Troubled Water", a Simon & Garfunkel. Hal Blaine - loving father of Michelle Blaine; grand...