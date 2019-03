Romania2019.eu / Raed Arafat: Răspunsul în situaţii de urgenţă trebuie să fie privit dintr-o perspectivă regională sau globală

14:40

Fostul fotbalist Sorin Cârţu (63 de ani) a declarat, marţi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial în funcţia de preşedinte al clubului Universitatea Craiova, că îşi doreşte să câştige titlul şi în noua postură, după ce l-a cucerit ca jucător şi antrenor cu gruparea alb-albastră."Eu nu am avut o funcţie în familia Universităţii în ultima perioadă, dar am aparţinut tot timpul acestui club. Alb-albastru sunt în suflet, chiar dacă am fost şi pe la alte echipe. Culorile astea au intrat în sângele meu şi când mi s-a propus să vin aici nu a durat mult să mă decid. Îmi doresc să iau titlul şi ca preşedinte. Nu ştiu dacă mai e cineva care a câştigat campionatul ca jucător, antrenor şi apoi şi ca preşedinte. La Bayern Munchen? E, atunci să se întâmple şi la noi. Dacă se face mereu asocierea cu eventul din 1991, cred că se pune prea multă presiune. Dacă Mangia câştigă campionatul, nu o să mai fiu eu ultimul antrenor care a câştigat titlul cu Craiova. Dar în acel moment eu o să fiu primul care câştigă titlul ca jucător, ca antrenor şi ca preşedinte. Norocul lui Mangia ar fi şi norocul meu", a spus noul preşedinte."Sunt vreo doi ani şi jumătate de când nu am mai apărut pe banca niciunei echipe şi sunt într-o postură nouă, o postură administrativă. Am o experienţă de aproape 45 de ani în fotbal, iar ce am învăţat în această perioadă cred că pot să transmit mai departe şi din această poziţie de preşedinte de club. Fiind la început, sigur că nu le stăpânesc pe toate. Sunt în perioada în care învăţ. Sunt în postura de debutant. În discuţiile avute cu patronul Mihai Rotaru, în mare ne-am spus punctele de vedere şi ceea ce dorim să realizăm împreună. Este un club care din 2013 până acum a evoluat foarte mult. A plecat din Liga a II-a construind totul de la zero, iar treptat s-au obţinut nişte rezultate care îi conferă o poziţie foarte bună pe care trebuie să o ducem mai departe şi chiar să o îmbunătăţim. Pentru că vrem rezultate din ce în ce mai bune şi trofee din ce în ce mai multe. Obiectivele mele ca preşedinte sunt aceleaşi pe care le are echipa, e normal. Sper ca prin venirea mea clubul să se fi întărit", a adăugat el.Sorin Cârţu susţine că deciziile la nivelul clubului vor fi luate în comun cu ceilalţi oficial din conducere în funcţie de starea financiară a grupării la momentul respectiv."Toate deciziile se vor lua în comun. Se ştie ce înseamnă activitatea managerului, a preşedintelui... vor fi discutate lucrurile. Deciziile finale se iau în funcţie de situaţia financiară, pentru că asta e soarta echipelor din România. În ţara noastră bugetul unui club se bazează mult pe vânzarea de jucători în străinătate. Sigur că prezenţa lui Mitriţă la echipă în acest moment ar fi fost mult mai benefică, dar e vorba de 7 milioane sau 9 milioane de dolari. Cine putea să refuze? Asta înseamnă strategie, înseamnă că e un management bun când ajungi să vinzi la nivelul acesta. Mă voi ocupa şi de centrul de copii şi juniori. Iar transferurile, după cum spuneam, intră la strategia clubului. Va fi un dialog între noi toţi. Totul depinde de starea financiară a clubului la un moment anume. Nu patronul bagă mâna în buzunar să aducă un jucător. În cazul lui Mitriţă a fost o investiţie, poate la fel şi în cazul lui Cicâldău. Toate transferurile le gândeşti iniţial ca pe nişte investiţii, dar poate până la urmă sunt doar nişte cheltuieli", a menţionat preşedintele."Dacă rămânea Mitriţă, ca să mergi în grupe în cupele europene ar fi fost un minus de 15 milioane la club. Erau 9 pe care nu le luai de pe transferul lui şi mai trebuia să bagi alte 7 în echipă. Eu vin preşedinte la un club din România şi ne adaptăm la lucrurile din România, la situaţia socială şi economică de aici. Ca la orice societate comercială, nu poţi să aduci bani de acasă ca să meargă afacerea. Iar Craiova are şi şansa cu un public care plăteşte pentru bilete şi abonamente", a explicat fostul tehnician.Întrebat dacă are momente din cariera de antrenor pe care le regretă, el a răspuns: "Am regretat ce s-a întâmplat atunci la Basel (n.r. - spargerea unui geam al băncii de rezerve la meciul din grupele Ligii Campionilor FC Basel - CFR Cluj, scor 1-0, din 23 noiembrie 2010), dar nu mai vreau să vorbesc. Trăirile sunt diferite ca jucător, ca antrenor sau preşedinte. Cea mai stresantă situaţie dintre toate e atunci când ai treningul de antrenor. Acum sunt într-o altă etapă şi mă veţi vedea într-o altfel de postură. Nu am un model de preşedinte, vreau să fiu eu însumi".Fostul fotbalist Sorin Cârţu, care a cucerit ultimul titlu ca antrenor cu Universitatea Craiova în 1991, a fost prezentat oficial, marţi, în funcţia de preşedinte al clubului alb-albastru.Produs al şcolii de fotbal craiovene, Cârţu a făcut junioratul la CSS Craiova. În 1973 a câştigat campionatul de tineret al României, iar doi ani mai târziu a devenit golgheter al diviziei B cu Electroputere. În 22 august 1976, el a debutat cu gol la Universitatea Craiova în victoria cu 5-1 contra Progresului Bucureşti. În tricoul alb-albastru (1976-1987), Cârţu a câştigat ca jucător trei Cupe ale României şi două titluri de campion, palmaresul său fiind completat în 1991 cu eventul din postura de antrenor.În 283 de meciuri în Divizia A a marcat de 107 ori, în timp ce în partidele europene în cele 37 de apariţii a marcat 11 goluri, fiind fotbalistul român cu cele mai multe goluri înscrise în cupele europene. În septembrie 2014 a fost cooptat în staff-ul clubului în funcţia de director tehnic. În campionatul 2014-2015, împreună cu Emil Săndoi, a condus echipa pe locul 5, reuşind o serie de 19 partide fără înfrângere, record în istoria de 68 de ani a echipei.