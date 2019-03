Ruby a vorbit despre criza de gelozie de la Asia Express. „Ori e al meu, ori îl omor în somn, e foarte simplu”

16:10

Guvernul a adoptat, marţi, o hotărâre prin care pensionarii vor beneficia, în acest an, de aproximativ 60.000 de bilete de tratament, fiind alocate peste 335 de milioane de lei în acest scop. "Adoptăm hotărârea de Guvern prin care pensionarii vor beneficia şi în acest an de aproximativ 60.000 de bilete de tratament balnear, care se […] Post-ul Pensionarii vor beneficia, în acest an, de aproximativ 60.000 de bilete de tratament, pentru care Guvernul alocă 335 de milioane de lei apare prima dată în Libertatea.ro.