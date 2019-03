Barna: Iniţiativa 'Fără penali în funcţii publice' trebuie adoptată doar prin revizuirea Constituţiei

16:40

România face eforturi de a se alinia standardelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în domeniul digital, astfel încât să devină membru cu drepturi depline al acestei organizaţii, a afirmat ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu, în cadrul Summit-ului "Going Digital' de la Paris."Prezenţa mea la acest Summit este subsumată efortului Guvernului României de a se alinia standardelor OCDE şi în domeniul digital, astfel încât România să devină membru cu drepturi depline al acestei organizaţii în cel mai scurt timp posibil, beneficiind ulterior de toate avantajele pe care le conferă apartenenţa la acest prestigios forum. Progresul în inovare şi în dezvoltarea de tehnologii extinde frontierele digitalizării şi generează necesitatea conturării unei foi de parcurs armonizată la nivel internaţional, care să răspundă provocărilor lumii digitale cu care se confruntă economiile şi societăţile în prezent, iar România trebuie să fie parte activă la acest proces atât de dinamic', a menţionat Petrescu.Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică are ca obiectiv de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creşterii economice, prosperităţii şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum şi la nivel global.În ianuarie 2017, OCDE a lansat proiectul "Going Digital - Making the Transformation Work for Growth and Well-being', pentru a sprijini factorii de decizie să înţeleagă mai bine fenomenul transformării digitale şi să creeze un cadru legislativ care să permită economiilor şi societăţilor să prospere într-o lume din ce în ce mai digitalizată.Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a participat în perioada 11-12 martie 2019, la Paris, la Summit-ul "Going Digital', eveniment al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).Evenimentul a marcat închiderea proiectului "Going Digital', desfăşurat pe o perioadă de doi ani.Summit-ul internaţional de nivel înalt a reunit miniştri şi alţi demnitari din domeniul digital, experţi şi responsabili cu dezvoltarea politicilor economiei digitale, reprezentanţi ai organismelor europene şi internaţionale (G20, G7, APEC, ASEAN), cu scopul de a împărtăşi modele de bune practici în sfera digitală care să contribuie la continuarea desfăşurării activităţii OCDE in acest domeniu. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Simona Aruştei)