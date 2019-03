FCSB - VIITORUL // Gică Hagi înlătură suspiciunile: „Între noi și Steaua s-a creat o rivalitate!” + motivul pentru care spune asta

15:50

Președintele clubului Astra Giurgiu, Dani Coman (39 de ani) își pune speranțele în internaționalul U21, Ionuț Radu (21 de ani), care după părerea acestuia, seamănă cu marele portar Bogdan Lobonț.„E foarte tânăr, are timp să crească. Portarii se maturizează mai târziu, cum este şi cazul lui Andrei. Este un portar senzaţional. Are reflexe foarte bune, are creier în primul rând, la fel cum avea şi Lobonţ. ...