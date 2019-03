Tragedie în Timiș! Un mort și mai mulți răniți, după un accident cumplit VIDEO

15:30

Incendiu de proporții la o mănăstire din Constanța! Acoperișul chiliei a luat foc, iar 40 de pompieri au sosit la locul incendiului, pentru a intervene. Mai multe persoane care se aflau în mănăstire au reușit să iasă. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, marți, 12 martie, în localitatea 23 August din […]