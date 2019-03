Patru femei au fost rănite după ce două maşini s-au ciocnit pe Şoseaua Kiseleff din Capitală

15:50

O fetiță de 10 ani a fost agresată acostată de un individ, iar acesta a dus-o într-o scară de bloc. Acolo, a agresat-o sexual. Camerele de supraveghere au surprins o imagine a bărbatului, iar poliția din Galați cere sprijinul populației pentru ca periculosul pedofil să fie prins. Din primele informații, reiese că fetița mergea pe […]