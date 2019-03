Bărbatul care a agresat sexual o fetiță de 10 ani din Galați este recidivist

16:00

Narcisa Guță este din ce în ce mai apropiată de traiul monahal, motiv pentru care a încercat să își găsească liniștea sufletească la Mănăstirea Prislop. N-ar fi nicio problemă, cu atât mai mult cu se apropie Sfintele Sărbători Pascale, numai că ținuta aleasă de Narcisa nu a fost cea mai nimerită dintre toate, având în […] The post Strigător la cer! Cum a intrat îmbrăcată Narcisa Guță în Mânăstirea Prislop appeared first on Cancan.ro.