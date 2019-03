May „regretă profund” respingerea acordului retragerii în Camera Comunelor şi apreciază că o amânare a Brexitului nu va soluţiona problema

Premierul Theresa May a confirmat marţi seara că Parlamentul urmează să hotărască dacă Regatul Unit va ieşi din Uniunea Europeană (UE) fără acord şi o eventuală amânare a Brexitului, relatează The Associated Press.

