Petre Daea: Casa de Comerţ Agroalimentar va prelua produsele de la fermieri, fie că sunt sau nu sunt organizaţi

18:20

"Sunt fericit în Italia", a declarat, pentru serviciul de streaming DAZN, fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, transferat în vara anului trecut de la Real Madrid la Juventus Torino."Sunt fericit în Italia, să joc într-un campionat atât de competitiv. Bilanţul este pozitiv, la nivel individual mă simt bine. Mă simt adaptat la campionatul italian şi e un campionat greu, după mine, cel mai greu pentru atacanţi. Un campionat cu multă calitate, nu mă aşteptam să aibă această calitate. Sunt fericit, familia şi copiii mei sunt fericiţi. Totul e pozitiv", a afirmat Ronaldo."(...) am trăit mereu departe de casă de când aveam 11 ani, aşa că nu am probleme să mă adaptez. Am plecat în Anglia la 18 ani, la Madrid la 25 şi la Torino la 33. Nu mi-e greu să mă adaptez într-o ţară şi într-o cultură diferită. Spania sau Portugalia nu-mi lipsesc. Lucrurile sunt aşa cum sunt. Evident că am lăsat mulţi prieteni, am lăsat un club mare. Am lăsat un club care mi-a dăruit multă dragoste, oameni, prieteni, dar ţara nu-mi lipseşte, fiindcă aici am aceleaşi lucruri. Nu mi-a fost greu", a adăugat atacantul."După mine, e mai greu să înscrii în campionatul Italiei decât în cel Spaniei, care e mai deschis şi unde echipele riscă mai mult. Aici, prioritatea e să te aperi bine şi apoi să ataci, în Spania nu e aşa, e mereu un joc mai deschis, pentru aproape toate echipele. Am jucat cinci ani şi în Anglia (de fapt şase, între 2003 şi 2009 - n. r.) şi cred că Serie A este campionatul în care e cel mai greu să înscrii", a spus Ronaldo, a cărui echipă o va întâlni marţi (astăzi) pe Atletico Madrid în returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor."Dacă Juventus va juca bine, ne vom califica" în faţa lui Atletico, a spus Ronaldo, afişându-şi optimismul deşi "Bătrâna Doamnă" a cedat în tur cu 2-0 la Madrid.AGERPRES (AS/autor: Mircea Lazaroniu; editor: Adrian Drăguţ, editor online: Irina Giurgiu)